Insel- und Halligkonferenz fordert zügigen Marschbahn-Ausbau

Die Vorsitzende der Insel- und Halligkonferenz, Heidi Braun, hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (parteilos) in einem offenen Brief aufgefordert, den zweigleisigen Ausbau der Marschbahnstrecke nach Sylt (Kreis Nordfriesland) zügig umzusetzen. Unterstützt wird das Schreiben von den Bürgermeistern der Inseln und Halligen sowie Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Braun kritisiert Zugausfälle und Überlastungen der Strecke, die nicht nur die Mobilität der Bewohner, sondern auch die Daseinsvorsorge gefährden. Die Region sei wirtschaftlich bedeutend für den Tourismus - sollte das Projekt gestrichen werden, würde man sich benachteiligt sehen, so Braun weiter.

Weitere Informationen Marschbahn: Ab Montag wieder Ausfälle und Einschränkungen Im Zugverkehr zwischen Hamburg und Sylt müssen sich Pendler auf veränderte Fahrzeiten, Ausfälle und Ersatzverkehr einstellen. mehr

