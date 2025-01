Stand: 30.01.2025 09:35 Uhr Info-Veranstaltungen für Eltern von Viertklässlern in der Region

Mit ihren Zeugnissen erhalten die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen am Freitag (31.01.) auch ihre Empfehlung für die weiterführende Schule. Viele Schulen bieten Infoveranstaltungen an. Denn jede Schule habe unterschiedliche Schwerpunkte und Konzepte, so Ute Freund, Leiterin der Hans-Brüggemann-Schule Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde), einer Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe. So gebe es schon Unterschiede zwischen Gemeinschaftsschulen und Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe. Die Schulen veranstalten Infotage, Informationsabende oder Schnupperwochen für die möglichen neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler und ihre Eltern. Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf den Internetseiten der Schulen.

