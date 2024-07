Stand: 29.07.2024 14:54 Uhr In Husum wird die Radverkehrsinfrastruktur weiter ausgebaut

An den Grundschulen Bornschool, Klaus-Groth-Schule und Iven-Agßen-Schule in Husum (Kreis Nordfriesland) sind neue Fahrradbügel montiert worden. Damit stehen nach den Ferien 55 neue Abstellmöglichkeiten an den Schulen zur Verfügung. Das Projekt wurde durch das Sonderprogramm "Stadt und Land" vom Bund gefördert. Auch der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr hat sich mit rund 5.000 Euro beteiligt. Nach Angaben der Stadt soll die Radverkehrsinfrastruktur langfristig weiter ausgebaut werden.

