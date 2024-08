Stand: 01.08.2024 15:01 Uhr Bredstedt feiert Markttage

Das traditionelle Stadtfest in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) startet am Donnerstag. Am Sonnabend wird es wieder einen Bredstedter-Markttage-Lauf mit mehreren Disziplinen geben. Alle Teilnehmer laufen für den Guten Zweck: Bei dem Spendenlauf wird Geld für die Jugendarbeit von Bredstedt gesammelt. Auch in diesem Jahr gibt es auf der Bühne auf dem Marktplatz wieder Live-Musik. Die Bredstedter Markttage gehen insgesamt drei Tage.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland