Immer weniger HIV-Infektionen in Schleswig-Holstein Stand: 01.12.2021 14:45 Uhr Gute Nachrichten zum Welt-Aids-Tag: Bundesweit sinkt die Zahl der Neuinfektionen mit HIV, auch in Schleswig-Holstein infizieren sich immer weniger Menschen mit dem HI-Virus.

50 Menschen haben sich im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein neu mit HIV infiziert - fünf weniger als noch 2019. Das geht aus den aktuellen RKI-Zahlen hervor. Insgesamt gab es 2020 damit 1.250 Menschen mit einer offiziellen HIV-Diagnose in Schleswig-Holstein. Grund dafür ist nach Angaben der Aidshilfe vor allem die Präventionsarbeit. Doch die sei gerade in ländlichen Regionen noch ausbaufähig.

Prävention auf dem Land schwierig

Die Aidshilfe fordern deshalb mehr finanzielle und materielle Ressourcen vom Land, erklärt Lutz Ohrtmann von der Aidshilfe Kiel: "Was wir sehen ist, dass es in Schleswig-Holstein viele Landkreise gibt, in denen wir keine oder nur sehr wenig Präventionsarbeit leisten können oder Testungen anbieten können. Wir Aidshilfen wollen uns weiter dafür einsetzten, dass wir mehr Projekte und größere Projekte anbieten können, damit wir mehr Menschen auch in der Fläche mit den Informationen erreichen können."

"Prep" verhindert Ansteckung

Auch die sogenannte "Prep" sorgt den Angaben zufolge dafür, dass die Zahl der HIV-Neuinfektionen sinkt. Bei der "Prep" handelt es sich um ein Medikament, das vor dem Geschlechtsverkehr eingenommen wird und eine Ansteckung verhindert. Wer sich aber einmal mit dem HI-Virus angesteckt hat, benötigt eine lebenslange Therapie. Wissenschaftler forschen weiter an Heilungsmethoden und einer Impfung. Doch bis es so weit ist, dürfte es laut Deutscher Aidshilfe noch einige Jahrzehnte dauern.

