Stand: 24.05.2024 15:13 Uhr Ilse Johanna Christiansen in Bredstedt beigesetzt

Die Mitte Mai verstorbene llse Johanna Christiansen ist am Freitagvormittag in Bredstedt im Kreis Nordfriesland beigesetzt worden. Christiansen war Präsidentin des Interfriesischen Rates und hat sich jahrzehntelang für die Friesische Minderheit engagiert. Der Geschäftsführer des Friesenrates, Frank Nickelsen, sagte, Christiansen werde sehr fehlen - zum Beispiel beim europäischen Minderheitenkongress im September, den sie selbst nach Husum geholt habe. Ebenfalls werde sie fehlen bei der Fußball-Europameisterschaft der nationalen Minderheiten EUROPEADA, die Ende Juni im Grenzland stattfindet. An der Trauerfeier haben rund 200 Gäste teilgenommen.

