Stand: 06.09.2024 17:03 Uhr Husumer Organisationen demonstrieren gegen AfD-Veranstaltung

In Husum haben mehrere Organisationen, darunter die evangelische Kirche, das Diakonische Werk, die Grünen und der SSW, zu einer Demonstration für Demokratie und Vielfalt aufgerufen. Bei der Veranstaltung liegt das Hauptaugenmerk auf dem Austausch mit den Bürgern, dabei werden Themen wie Fake-News oder Demokratie diskutiert. Anlass ist der "Bürgerdialog" des AfD-Landesverbands, der am Freitag an einem geheimen Ort stattfinden soll.

