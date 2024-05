Stand: 31.05.2024 15:59 Uhr Husum: Tourismusorganisationen arbeiten zusammen

Die Lokale Tourismusorganisation Nordseeküste Nordfriesland, kurz LTO, und die Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH wollen künftig enger zusammenarbeiten. Dabei geht es vor allem darum, durch gemeinsame Präsentationen zum Beispiel im Internet oder in den Social-Media-Kanälen die Kräfte für eine bessere touristische Vermarktung der Srtadt Husum und der Husumer Bucht zu bündeln. Das könne man nur gemeinsam mit einem starken Partner an seiner Seite erreichen, so Husums Tourismuschefin Jutta Albert.

