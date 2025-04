Stand: 28.04.2025 08:56 Uhr Husum: Veranstalter zufrieden mit Nordish Gaming Convention

Vier Tage lang hat sich in Husum (Kreis Nordfriesland) alles um die Nordish Gaming Convention gedreht. 180 Spielerinnen und Spieler zockten im Husumer Messe- und Congress Zentrum an ihren Computern. Messesprecher Steffen Seemann zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Convention und betonte die zunehmende Begeisterung von Jugendlichen für den E-Sport. Diese Entwicklung trage zu einer positiven Dynamik bei, da sie nicht nur den Gaming-Sektor stärke, sondern auch die zwischenmenschlichen Beziehungen unter jungen Gamern fördere.

Zum ersten Mal in diesem Jahr waren auch Besucher auf der Messe willkommen. Sie konnten VR-Brillen testen und an Vorträgen zu Gesundheit, Bildung und beruflichen Perspektiven im E-Sport teilnehmen. Auch körperliche Ausgleichstrainings, wie zum Beispiel Rückenübungen auf dem Gymnastikball, wurden vor Ort vorgestellt. Die Convention in Husum gibt es seit 2014.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Husum