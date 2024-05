Stand: 15.05.2024 17:09 Uhr Husum: Polizei sucht E-Scooter-Fahrer nach Unfall mit Elfjährigem

Das Polizeirevier Husum (Kreis Nordfriesland) sucht nach einem E-Scooter-Fahrer. Dieser war laut den Beamten am 23. April mit einem elfjährigen Radfahrer in Husum zusammengestoßen und anschließend geflüchtet. Der Schüler wurde dabei leicht verletzt. Der E-Scooter-Fahrer sei etwa 55 bis 60 Jahre alt und habe buschige Augenbrauen, so die Polizei. Zum Zeitpunkt des Unfalls sei er schwarz gekleidet gewesen.

