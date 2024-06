Stand: 19.06.2024 15:33 Uhr Husum: Frau bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Am Dienstag ist es in der Bredstedter Straße in Husum (Kreis Nordfriesland) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Radfahrerin lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei hat eine 53 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen der 72-jährigen Radfahrerin die Vorfahrt genommen. Die 72-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Husum hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

