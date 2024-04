Stand: 19.04.2024 13:39 Uhr Husum: 62 Soldaten starten in Auslandseinsatz

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Freitag 62 Soldatinnen und Soldaten des Spezialpionierregiments 164 "Nordfriesland" in der Julius-Leber-Kaserne in Husum (Kreis Nordfriesland) verabschiedet. Der Einsatz verdiene angesichts der bewegten Zeit besondere Anerkennung und Respekt, betonte Günther mit Blick auf den russischen Überfall auf die Ukraine und den sich zuspitzenden Konflikt in Nahost. Es werde eine starke Bundeswehr benötigt. Die Soldaten sollen ab nächster Woche im Irak, in der Slowakei und im Kosovo eingesetzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.04.2024 | 14:00 Uhr