Holstein Kiel trifft auf Rekordmeister Bayern München

Holstein Kiel bestreitet am Sonnabend sein zweites Heimspiel seit dem Aufstieg. Zu Gast an der Förde ist der Rekordmeister Bayern München. Holstein-Trainer Marcel Rapp wird sich das erste Bundesliga-Top-Spiel seines Teams allerdings von der Tribüne aus anschauen müssen. Bei der 0:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am vorletzten Wochenende sah Rapp nämlich die Rote Karte. Das heißt für ihn: Er darf 30 Minuten vor und nach dem Spiel und in der Halbzeitpause nicht mit seinem Team sprechen.

