Holstein Kiel: Erste Spieltage in der Bundesliga terminiert

Die Deutsche Fußball-Liga hat die ersten fünf Spieltage des Neu-Bundesligisten Holstein Kiel terminiert. Holstein Kiel startet am Sonnabend, den 24. August, um 15.30 Uhr bei Hoffenheim in die erste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte. Das teilte die Deutsche Fußball-Liga am Donnerstag mit. Auch die Spieltage zwei und vier, zu Hause gegen Wolfsburg und in Bochum, finden an einem Sonnabendnachmittag statt. Am dritten Spieltag empfängt Holstein den FC Bayern München am Sonnabend um 18.30 Uhr im Holstein Stadion. An Spieltag Nummer fünf geht es dann für die Störche sonntags um 15.30 Uhr zur Eintracht aus Frankfurt.

