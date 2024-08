Stand: 19.08.2024 16:22 Uhr Holnis: Einbrüche in Strandpavillon und Strandterrasse

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte laut Polizei durch ein Fenster in das Lokal "Strandpavillon" auf der Halbinsel Holnis (Kreis Schleswig-Flensburg) eingebrochen. Dort haben sie Bargeld in vierstelliger Höhe gestohlen. In der Nacht zu Montag folgte ein weiterer Einbruch in das nur rund 500 Meter entfernte Lokal "Strandterrasse". Dabei wurden die Jalousien und Fenster des Containers aufgebrochen, der nach der Oktobersturmflut im vergangenen Jahr dort aufgestellt wurde. Die Diebe erbeuteten Wechselgeld und Bargeld im dreistelligen Bereich. Die Polizei prüft, ob es sich bei den Einbrüchen um dieselben Täter handelt.

