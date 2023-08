Hoher Krankenstand bei der Polizei in SH: Gewerkschaft besorgt Stand: 10.08.2023 10:37 Uhr Jährlich kommen bei der Landespolizei in Schleswig-Holstein rund 200.000 Fehltage zusammen. Die GdP sieht Handlungsbedarf. Sie fordert einen besseren Überblick über die Ursachen.

An insgesamt 219.589 Tagen fehlten Polizistinnen und Polizisten im vergangenen Jahr im Dienst, weil sie krank waren. 2019 waren es 199.298 Tage. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage von Niclas Dürbrook (SPD) hervor. In diesem Jahr wurden bisher 101.174 Fehltage gezählt.

Gewerkschaft: "Brauchen vernünftiges Lagebild"

Der Landesvorsitzende der Polizei-Gewerkschaft GdP, Torsten Jäger, sprach von "Zahlen, die ein Stückweit erschrecken". Die GdP fordere eine Ursachenforschung, zudem brauche es eine bessere Datenlage. Bisher sei unbekannt, wie viele Rückenleiden oder psychische Erkrankungen es bei Polizeibeamtinnen und -beamten gibt. "Wir brauchen ein vernünftiges Lagebild, um die gesundheitliche Situation bewerten zu können", sagte Jäger.

Videos 2 Min Polizeibeauftragte El Samadoni stellt Tätigkeitsbericht vor Viele Menschen kritisierten die Kommunikation der Polizei. Die überprüften Maßnahmen waren aber überwiegend rechtmäßig. 2 Min

Mehr als 60.000 Fehltage wegen Langzeiterkrankungen

Klar ist, dass im vergangenen Jahr 64.026 Fehltage auf Langzeiterkrankungen entfielen, also auf Beamtinnen und Beamte, die mehr als sechs Wochen am Stück nicht arbeiten konnten. Im Jahr 2023 wurden dafür bisher 32.019 Fehltage verzeichnet. Im vergangenen Jahr wurden außerdem 15 Beamtinnen und Beamte wegen Krankheit in einen vorzeitigen Ruhestand versetzt, im Jahr 2021 waren es 21, in diesem Jahr bisher sieben.

Krankheit ein Grund für personelle Engpässe

Krankenstand und Gesundheitsvorsorge würden langfristig ein Thema für die Landespolizei bleiben, sagt Jäger. Schließlich seien auch Krankheitsfälle ein Grund für Personalmangel.

Das Innenministerium teilte in Bezug auf Gesundheitsfürsorge mit, dass die Landespolizei verpflichtet sei, regelmäßig einen Gesundheitsbericht zu erstellen. Zudem sei der Landespsychologische Dienst auf sechs Psychologinnen und Psychologen verstärkt worden und es würden Angebote zur Verarbeitung von belastenden Einsätzen gemacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.08.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge