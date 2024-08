Stand: 05.08.2024 15:36 Uhr Hofkultur in Flensburg mit Besucherrekord

In Flensburg hat die Hofkultur zu ihrem 30. Geburtstag einen Besucherrekord gefeiert. Bis zum Abschluss der Konzertveranstaltung am Sonntagabend zählten die Organisatoren mehr als 5.000 Besucher. Veranstalter Gunnar Astrup freut sich über ein gelungenes Event: "Das Besondere ist das wir in die alten Handwerker- und Kaufmannshöfe gehen und den Flensburgern Ecken zeigen, die viele gar nicht kennen", sagte er. "Wir gehen nicht in klassische Spielstätten, sondern wir bauen immer neu auf."

17 Konzerte in alten Kaufmanns- und Handwerkerhöfen

Insgesamt gab es 17 Konzerte in den Handwerker- und Kaufmannshöfen. Die nächste Hofkultur gibt es vom 11. Juli bis 15. August 2025. Mehr zu der Veranstaltung gibt es auch am 23. August in der Nordstory im NDR Fernsehen.

