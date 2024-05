Heute Unwetter über SH: Starkregen, Wind und Gewitter erwartet Stand: 22.05.2024 11:56 Uhr Der Deutsche Wetterdienst rechnet heute für Schleswig-Holstein und Hamburg mit Starkregen und kräftigen Windböen. Auch das Team um NDR Wetterexperte Meeno Schrader erwartet große Mengen Regen.

Die Schönwetterphase in Schleswig-Holstein macht etwas Pause: In den kommenden Stunden soll ein Unwetter über das Land ziehen. NDR Meteorologe Sebastian Wache rechnet mit Regenmengen von 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter, die in kürzester Zeit vom Himmel fallen. Trifft dies so ein, könnten auch Straßen überfluten und Keller volllaufen. Die Leitstellen im Land haben nach eigenen Angaben die Wetterlage im Blick und sind vorbereitet.

"Die Modelle fokussieren sich im Moment tendenziell mehr in Richtung einer Linie von Flensburg bis Kiel", sagte Wache. Diese Linie ziehe dann runter Richtung Lübeck und Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Innerhalb dieser Linie erwartet Wache die stärksten Schauer- und Gewitterzellen. Der Wind weht frisch mit starken bis stürmischen Böen.

Beruhigung des Wetters vermutlich in der kommenden Nacht

Etwas später wird sich das Unwetter allmählich mehr in Richtung Ostholstein und auch Fehmarn verlagern. Dithmarschen und das Hamburger Umland werden vom Starkregen voraussichtlich nicht viel mitbekommen, schätzt Wache. In der kommenden Nacht soll sich die Wetterlage wieder entspannen.

Das Unwetter ist eine Folge des Sturmtiefs "Lisa", das schon im Süden Deutschlands für vollgelaufene Keller und überflutete Straßen gesorgt hat. Im Norden stelle sich die Lage jedoch etwas anders dar, meint Sebastian Wache: "Jetzt haben wir so ein bisschen den Sonderfall, dass diese Front immer noch gegen das Schönwetterhoch läuft, was wir die letzten Tage hatten. Das ist ja immer noch über Skandinavien, aber es ist eben so, dass dieser Ausläufer dagegen läuft und nicht wirklich weiterkommt." Der Verlauf des Unwetters sei deshalb eher langsamer, und es komme über einen längeren Zeitraum immer wieder zu starken Niederschlägen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.05.2024 | 12:00 Uhr