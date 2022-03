Die Meteorologen für NDR Schleswig-Holstein

Für unsere Meteorologen ist die Vorhersage nicht nur ein Beruf, sondern eine Leidenschaft. Meeno Schrader und Sebastian Wache versorgen uns täglich mit der Wetterprognose für ganz Schleswig-Holstein und senden exklusiv die wichtigsten Daten für die verschiedenen Regionen.

Hören können Sie unsere Meteorologen auf NDR 1 Welle Nord immer nachmittags zur halben Stunde: 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr, 17.30 Uhr und 18.30 Uhr - exklusiv mit der Vorhersage für Ihre Region. Und sie versorgen unsere Moderatoren am Morgen mit den aktuellsten Informationen, die Sie jeweils um 6.30 Uhr, 7.30 Uhr, 8.30 Uhr und 9.30 Uhr in "Moin Schleswig-Holstein - mit Mandy Schmidt und Horst Hoof" hören können.

Zu sehen sind unsere Meteorologen jeden Tag bei NDR Schleswig-Holstein 18:00 und im NDR Schleswig-Holstein Magazin um 19.30 Uhr.

Und auf ndr.de/sh können Sie jederzeit die Wetterdaten nachlesen.

Meeno Schrader: Die Welt gesehen

Meeno Schrader beschäftigt sich seit seinem 15. Lebensjahr mit Wetterkunde. Bereits als Jugendlicher hatte er den Traum Meteorologe zu werden und Wettervorhersagen zu erstellen. Für Meeno ist Schleswig-Holstein mit seinen Wetterextremen eine Herausforderung - und gerade darum besonders spannend.

Meeno ist begeisterter Segler und hat nach dem Studium der Meteorologie an den unterschiedlichsten Plätzen der Welt gelebt und gearbeitet: unter anderem in Australien, Korea, in der Karibik und in den USA. Heute wohnt er in Kiel und betreibt hier seine eigene Wetterfirma, die "WetterWelt".

Sebastian Wache: Familienmensch und Hobby-Segler

Sebastian Wache ist Diplom-Meteorologe und präsentiert seit Sommer 2020 das Wetter im NDR. Für ihn ist das tatsächlich mehr als ein Beruf: "Ich kann sagen, dass ich mit dem Bereich Meteorologie und mit dem Thema Wetter definitiv meine Berufung gefunden habe."

Sebastian ist in Mönchneversdorf am Bungsberg (Kreis Ostholstein) aufgewachsen, verheiratet und Vater eines Sohnes. Sein Job kommt ihm auch bei seinem Hobby zugute: dem Segeln. Er hat bereits den Atlantik überquert (von Ost nach West) und auch einmal den Pazifik durchfahren (von Nord nach Süd).

