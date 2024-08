Stand: 15.08.2024 11:33 Uhr Heuballenbrände im Kreis Pinneberg: Last für Feuerwehren

Die Heuballenbrände der vergangenen zwei Wochen im Kreis Pinneberg werden für die Feuerwehr zunehmend zur Belastung, sagt Wido Schön, Wehführer der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn. "Wir haben nicht nur intern hier bei uns in Quickborn mit den Kameraden gesprochen, sondern auch mit den entsprechend Verantwortlichen der umliegenden Gemeinden, um eine erhöhte Alarmbereitschaft aufzubauen." Man wolle jegliche Beobachtung der Polizei mitteilen und entsprechend melden, so Schön weiter. Auch Landwirte würden sich daran beteiligen.

Häufung von Heuballenbränden im Kreis Pinneberg

In den vergangenen zwei Wochen mussten die Feuerwehren im Kreis Pinneberg immer wieder wegen brennenden Heuballen ausrücken. Zuletzt hatten am Dienstag in Klein Nordende Heuballen gebrannt. Weitere Brände gab es in Bilsen, Hasloh und Quickborn. In diesen Orten hatte es zum Teil sogar mehrfach gebrannt.

Was oder wer für die Brände verantwortlich ist, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, auch um einen möglichen Zusammenhang zwischen den Feuern zu prüfen.

