Stand: 04.07.2024 08:38 Uhr Henstedt-Ulzburg: Gewerkschaft droht mit Ärzte-Streik

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat gedroht, den Streik an der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) wieder aufzunehmen. Nach Angaben einer Sprecherin ist die jüngste Verhandlungsrunde für mehr Gehalt am Mittwoch erneut gescheitert. Die Ärzte fordern die gleiche Bezahlung wie ihre Kollegen an kommunalen Krankenhäusern. Die Vergütungen dort liegen laut Gewerkschaft zehn bis 15 Prozent über ihren. Der Marburger Bund hat die Arbeitgeberseite aufgefordert, bis kommenden Montag ein neues Angebot vorzulegen. Die Ärztinnen und Ärzte an der Paracelsus-Klinik hatten bisher an neun Streiktagen die Arbeit niedergelegt. Es gab einen Notbetrieb.

