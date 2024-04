Stand: 15.04.2024 16:47 Uhr Heede: Fußgänger angefahren und ums Leben gekommen

Bei einem Unfall ist am Montagmorgen kurz vor sechs Uhr in Heede (Kreis Pinneberg) ein Fußgänger ums Leben gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache wurde er von einer 35-Jährigen mit ihrem Auto nach einer Rechtskurve erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

