Stand: 13.08.2024 09:32 Uhr Hasloh: Wieder Feuerwehreinsatz auf Feld

Heubrände halten die Feuerwehren im Kreis Pinneberg seit Tagen auf Trab: Am Montag hatte es bereits auf einem Feld in Hasloh gebrannt. Am Dienstagmorgen ist laut Feuerwehr am gleichen Ort wieder ein Feuer gemeldet worden.

War es ein neuer Brand?

Ob es sich dabei um ein aufgeflammtes Glutnest oder einen neuen Brand handelte, muss noch geklärt werden. In der Region war es zuletzt immer wieder zu Bränden von Heuballen gekommen.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben noch keine Erkenntnisse über die Ursachen der inzwischen sechst Brände in den vergangenen zwei Wochen in Bilsen, Quickborn und Hasloh. Die Polizei will das Gebiet nun vermehrt mit Streifen kontrollieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg