Stand: 12.05.2024 12:07 Uhr Hasenmoor: Rentner bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall in Hasenmoor (Kreis Segeberg) ist ein 72-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Rentner in Hasenmoor eine Straße überqueren, dabei wurde er von einem Auto erfasst. Der 72-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.05.2024 | 12:00 Uhr