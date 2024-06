Stand: 06.06.2024 07:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erneut Feuer auf Hof in Klein Rönnau

Auf einem Hof für sozial Benachteiligte in Klein Rönnau (Kreis Segeberg) hat es erneut gebrannt. Wie die Polizei bestätigt, stand vor einigen Tagen erneut eine Kommode in einer der bereits abgebrannten Wohnungen in Flammen. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen, da ausgeschlossen ist, dass sich die Kommode selbst entzündet hat. Vor gut eineinhalb Wochen war das Haupt-Wohngebäude auf dem Hof ausgebrannt. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 08:00 Uhr

B404 im Kreis Stormarn wird nach Ausbau freigegeben

Die B404 im Kreis Stormarn wird nach dem dreispurigen Ausbau nun offiziell freigegeben. Dafür kommen am Morgen Bundes-Staatssekretärin Henckel und Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Madsen nach Todendorf. Die Bundesstraße verbindet die A1 und A24 miteinander und ist in den vergangenen Jahren ausgebaut worden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 19 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 08:00 Uhr

Neue Spitze bei FSG-Nobiskrug: Wirtschaftsminister Madsen optimistisch

Die FSG-Nobiskrug bekommt eine neue Führung. Das hat Investor und Eigentümer Lars Windhorst am Mittwochnachmittag in Flensburg verkündet. Neuer Geschäftsführer wird Robert Fischer von Mollard, Michael Bollmann wird technischer Leiter. Beide waren bereits zuvor für die Werften tätig. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) sprach von einem guten Schritt: "Die gute Nachricht daran ist, dass es Mitarbeiter sind, die seit Jahren vor Ort sind. Das heißt, die kennen die Herausforderungen und aber auch sicherlich die Möglichkeiten. Es müssen jetzt weitere Taten folgen." Die neue Leitung bekommt nach Angaben von Investor Windhorst Startkapital mit auf den Weg. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 06:00 Uhr

Lesen, Schreiben, Rechnen: Bildungsministerium stellt Maßnahmenpaket vor

Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein beherrschen Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen immer schlechter. Das Bildungsministerium hat am Mittwoch ein neues Maßnahmenpaket vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf den Grundschulen. Dort sollen die Lesezeit verlängert, die Rechtschreibung verbessert und Mathelehrkräfte besser ausgebildet werden. Die Opposition sieht Nachbesserungsbedarf. Aus Sicht von Martin Habersaat, dem bildungspolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, müsse es ausreichend studierte Lehrkräfte an den Schulen geben. Außerdem müsse Bildung bereits vor der Einschulung beginnen. Auch die FDP spricht sich für Sprachtests und Fördermaßnahmen bereits bei Vierjährigen aus. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 06:00 Uhr

A7 nach Unfall bei Warder in der Nacht voll gesperrt

Ein Verkehrsunfall hat in der Nacht für eine stundenlange Sperrung auf der A7 gesorgt. Laut Polizei sind ein Auto und ein Lastwagen nach gegen 1 Uhr nachts aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Der 58 Jahre alte Autofahrer wurde schwer verletzt, seine 45-jährige Beifahrerin leicht. Die Fahrbahn zwischen Warder und dem Kreuz Rendsburg war bis in den frühen Morgen in Richtung Norden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 07:00 Uhr

NDRfragt: ein Drittel der Menschen in SH machen Urlaub zuhause

Sommerurlaub - aber nicht so teuer und nicht so weit. Das ist ein Ergebnis unserer NDRfragt-Untersuchung, mit der Frage, ob und wie die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner Urlaub machen. Ein Drittel der gut 4.500 Teilnehmer der nicht repräsentativen Umfrage, macht Urlaub zuhause. Viele, die verreisen, wollen bei der Unterkunft oder der Verpflegung sparen. Deutschland bleibt Top-Reiseziel, Dänemark kommt danach. Alle Ergebnisse gibt es unter: ndr.de/ndrfragt. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 06:00 Uhr

Fußball: Weiche Flensburg mit Unentschieden in Relegations-Hinspiel

Im ersten Relegationsspiel hat Regionalligist Weiche Flensburg 08 beim TuS Bersenbrück 2:2 gespielt. Damit fällt die Entscheidung, welches der beiden Teams in der kommenden Saison in der vierten Liga spielt, am Sonntag in Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 06:00 Uhr

Wetter: erst Sonne, später mehr Wolken und Regen

Am Donnerstag ist es wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf von der Nordsee her örtliche Schauer. In der Südosthälfte meist bis zum Nachmittag trocken, hin und wieder Sonne, im Verlauf auch hier Schauer. Maximal 14 Grad in Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 18 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2024 06:00 Uhr

