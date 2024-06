Handwerker rettet Mann aus brennendem Haus in Marne Stand: 27.06.2024 17:49 Uhr In Marne war am Mittwoch Feuer in einer Doppelhaushälfte ausgebrochen. Ein Bewohner konnte von einem Handwerker mit einer Leiter aus dem Haus gerettet worden.

Dicke, schwarze Rauschaden quellen aus dem Haus in der Schulstraße. Dann erscheint plötzlich in einem der Obergeschosse eine Person. Dazu erschallen Rufe: "Da ist noch jemand drinne" und "Holt die Leiter!". In diesem Moment fährt Mike Wulff mit einem Kollegen im Handwerkerauto mit Leiter auf dem Dach vorbei - die beiden waren in der Mittagspause. "Ich hab zu meinem Kollegen noch gesagt: 'Fahr weiter, wir wollen hier nicht im Weg stehen'", erzählt Wulff im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Doch dann haben engagierte Ersthelfer sie schon gestoppt. Die beiden Handwerker reagieren sofort, klemmen sich die Leiter unter den Arm und rennen zum brennenden Haus.

"Sehr viel Glück gehabt"

Die Leiter lehnen sie ans Haus, der junge Mann steigt sie runter. "Der hatte auch ziemlich Angst, das konnte man ihm anmerken", sagt Wulff. An seine eigene Sicherheit habe er bei dem spontanen Hilfseinsatz nicht gedacht, so Wulff. Als Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Averlak ist er Brand-Einsätze gewohnt.

"Alles in allem, sehr viel Glück gehabt", fasst Wullf den Ablauf in Marne zusammen und ergänzt "Wir haben gerne geholfen. Ich glaube, das hätte jeder so gemacht."

