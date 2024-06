Stand: 27.06.2024 10:47 Uhr 250.000 Euro Schaden nach Feuer in Marne - Polizei ermittelt

Nach dem Feuer in einem Wohnhaus in Marne (Kreis Dithmarschen) hat die Kriminalpolizei Heide die Ermittlungen aufgenommen. Laut einer Polizeisprecherin wird das zerstörte Haus in der Schulstraße am Donnerstag untersucht. Nach ersten Angaben war das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen. Laut Polizei wurden drei Personen leicht verletzt. Ein Bewohner war noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von einem Handwerker mit einer Leiter aus dem Haus gerettet worden.

Das Gebäude ist unbewohnbar

Die Doppelhaushälfte ist aktuell unbewohnbar. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen rund 250.000 Euro. Sieben Wehren waren mit insgesamt rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser in der Schulstraße verhindern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2024 | 08:30 Uhr