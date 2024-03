Stand: 15.03.2024 11:09 Uhr Halunder Jet fährt wieder nach Helgoland

Der Halunder Jet ist zurück aus der Winterpause: Am Freitag hat der Katamaran von Hamburg aus seine erste Fahrt der Saison nach Helgoland (Kreis Pinneberg) angetreten. Etwa 300 Fahrgäste waren dabei. Vom 3. April an fährt der Jet dann jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag auch von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) aus auf die Hochseeinsel. Man sei zufrieden mit der Buchungslage, vor allem auch für den neuen Abfahrtshafen in Brunsbüttel, heißt es von der Reederei FRS Helgoline. In der vergangenen Saison hat der Halunder Jet laut der Reederei etwa 167.000 Passagiere befördert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2024 | 11:00 Uhr