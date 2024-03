Stand: 27.03.2024 20:21 Uhr Hafenklappbrücke in Husum auch über Ostern gesperrt

Die Hafenklappbrücke in Husum (Kreis Nordfriesland) ist für den Schiffsverkehr gesperrt - auch über die Osterfeiertage. Das hat die Stadt mitgeteilt. Demnach wurde bei der jährlichen Wartung ein Defekt gefunden. Die Brücke lasse sich nicht mehr hochklappen, so die Stadt. Damit können Schiffe weder vom Außen- in den Binnenhafen, noch andersrum vom Binnen- in den Außenhafen fahren. Auf den Straßenverkehr habe das keine Auswirkungen. Wann die Brücke wieder geöffnet werden kann, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.03.2024 | 19:00 Uhr