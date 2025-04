Polarlichter in SH: Wann der Himmel diese Woche leuchten könnte Stand: 14.04.2025 17:51 Uhr Die hohe Sonnenaktivität sorgt für gute Chancen auf Polarlichter am Nachthimmel über Schleswig-Holstein. Dienstag- und Mittwochnacht könnte es laut Sternwarte Neumünster so weit sein, dass sich das Naturschauspiel zeigt.

Polarlichter zeigen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sowie in der darauffolgenden Nacht über Schleswig-Holstein. Die Sonnenaktivität sei nach wie vor sehr hoch, verrät Marco Ludwig von der Sternwarte Neumünster. Dies werde noch einige Monate anhalten.

Weniger bunte Polarlichter in den nächsten Jahren

Wer gerne Polarlichter beobachten möchte, sollte die Möglichkeiten, die sich im Jahr 2025 bieten, ausnutzen. Danach könne der Himmel ein paar Jahre lang weniger bunt leuchten, so Marco Ludwig.

Polarlichter in SH auch vor der Haustür sichtbar

Ein beliebter Ort ist laut Ludwig der Einfelder See bei Neumünster. Viele Menschen setzen sich auch gerne an die Ostsee, um die Polarlichter zu entdecken. Doch soweit muss die Reise gar nicht gehen. Man könne die Polarlichter auch direkt vor der Haustür sehen, wenn sie intensiv genug strahlen, so Ludwig weiter. Er geht davon aus, dass die Lichter in den kommenden Nächten so hell leuchten, dass Hobby-Fotografen das Naturschauspiel auch wieder fotografieren können.

Polarlichter: Guter Blick Richtung Norden

Wer sicher gehen möchte, sucht sich am besten einen dunklen Ort, wo keine Straßenlaternen oder andere Lichter stören. Denn mit bloßem Auge leuchten die Farben nicht ganz so stark wie auf Bildern, erklärt Ludwig. Außerdem sollte man einen guten Blick in Richtung Norden haben. Um nicht die ganze Nacht draußen verbringen zu müssen, rät Ludwig zu "Polarlicht-Warnapps", die zum großen Teil kostenlos sind.

