Stand: 06.04.2024 17:45 Uhr Gülletank in Wiemerstedt geplatzt

In Wiemerstedt im Kreis Dithmarschen ist am Samstagmorgen ein Gülletank geplatzt. 150 Kubikmeter Gülle sind dadurch laut Feuerwehr in umliegende Gräben ausgelaufen. Die Einsatzkräfte füllten sie mit Sand und pumpten sie dann aus. Als nächstes entscheidet das Umweltamt, ob die Erde ausgetauscht werden muss. Warum der Tank geplatzt ist, steht nicht fest. Verletzt wurde niemand.

Archiv 4 Min Nachrichten 18:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.04.2024 | 18:00 Uhr