Grenzüberschreitende Radfähre startet wieder Stand: 17.06.2023 05:00 Uhr Vergangenes Jahr haben sich insgesamt 6.000 Gäste an Bord der MS Rødsand über die Förde schippern lassen. Weil die letzte Saison so gut lief, gibt es jetzt eine zweite Radfähre zwischen Deutschland und Dänemark.

von Simone Mischke

Vier Jahre lang war die Fahrradfähre MS Rødsand im deutsch-dänischen Grenzgebiet zwischen Egernsund und Flensburg unterwegs und hat je zwölf Passagiere und zwölf Fahrräder an Bord mitgenommen. Da die letzte Saison nach Informationen des dänischen Projektleiters Gerhard Jacobsen so erfolgreich war, bekommt die MS Rødsand jetzt Verstärkung: Von heute an ist mit der MS Thjalfe eine zweite grenzüberschreitende Radfähre im Einsatz. Sie bietet ebenfalls Platz für zwölf Passagiere und zwölf Fahrräder.

Vielversprechender Start der zweiten Fähre

Mit dem Einsatz der MS Thjalfe gibt es auch eine neue Route. Sie ist jeden Tag zwischen Egernsund und Langballigau (Kreis Schleswig-Flensburg) unterwegs - mit Zwischenstopp ins Brunsnæs. Die MS Rødsand schippert weiterhin auf der Route zwischen Egernsund und Flensburg, mit Zwischenstopp in Sonderhav. "Der Vorverkauf der Tickets ist so gut gelaufen, dass wir schon den halben Umsatz vom Startjahr erreicht haben. Es läuft hervorragend", freut sich der Projektleiter des Vereins "Freundeskreis Fahrradfähre", Gerhard Jacobsen. Insgesamt ermöglichen insgesamt 35 freiwillige Helfer den Betrieb der beiden Fähren. "Im letzten Jahr ist eine runde Null rausgekommen", sagt Jacobsen auf die Frage nach der Rentabilität. Fördergelder gebe es überwiegend aus Dänemark. In diesem Jahr wolle sich aber auch die Stadt Flensburg erstmalig an den Kosten beteiligen.

Deutschland und Dänemark verbinden

Doch das Geld steht nicht im Vordergrund des Projekts Fahrradfähre. "Unser Anliegen war, unsere beiden Länder miteinander zu verbinden. Und man merkt an den Reaktionen unserer Gäste, dass sie Spaß haben. Wenn man ein Schiff betritt, kommt sofort Urlaubsgefühl auf". Die meisten der Passagiere haben ihr Rad dabei, wobei das kein Muss ist. Vergangenes Jahr haben sich insgesamt 6.000 Gäste an Bord der MS Rødsand über die Förde schippern lassen. 5.000 Räder hat die Fähre insgesamt transportiert. Wenn die Fähren nicht ausgebucht sind, kann man unterwegs aus- und wieder zusteigen. Informationen zu den Fahrplänen und Preisen gibt es auf cykelfaergen.info.

Verein benötigt Geld für Renovierung

So gut es läuft, Unterstützung kann der Verein "Freundeskreis Fahrradfähre" immer brauchen, sagt Projektleiter Jacobsen. "Auf Sicht muss die Seebrücke in Brunsnæs renoviert werden. 300.000 Kronen (rund 40.000 Euro) haben wir schon selbst zusammengebracht". 205.000 Kronen (rund 27.000 Euro) fehlen noch, sagt Jacobsen. Doch er blickt dennoch zuversichtlich auf die vor ihm liegende Saison. "Der Start war vielversprechend". Die letzte Fahrt der beiden Fähren ist am 3. September.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.06.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg