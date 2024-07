Stand: 22.07.2024 13:30 Uhr Gorch Fock: Neuer Kommandeur für das Marine-Segelschulschiff

Die Gorch Fock bekommt einen neuen Kommandeur. /nachrichten/schleswig-holstein/gorchfock2788_v-contentxl.jpgFregattenkapitän Elmar Bornkessel übernimmt das Kommando des Segelschullschiffs der Marinemit seinem Heimathafen in Kiel-Wik. Der 48-Jährige folgt auf Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg, der gut zwei Jahre das Kommando über das Segelschulschiff hatte. Er tritt seinen nächsten Dienstposten im Marinekommando in Rostock an. Der neue Kommandeur Bornkessel kommt gebürtig aus Nordhessen und hat bereits 2001 bis 2004 als Decks-, Segel- und Divisionsoffizier an Bord der Gorch Fock gedient. Von 2014 bis 2016 war er dort Erster Offizier und Vertreter des Kommandanten. Die offizielle Amtsübergabe ist am Donnerstag.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel