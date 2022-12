Goldschmidt am NOK: Verschmierte Vögel nach Pipeline-Leck aufgetaucht Stand: 22.12.2022 13:06 Uhr Der Nord-Ostsee-Kanal ist nach dem Auslaufen von Öl weiter für die Schifffahrt gesperrt. Umweltminister Tobias Goldschmidt war am Mittag vor Ort.

Nach dem Ölaustritt aus dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) sich inzwischen bereits Vögel aufgetaucht, die mit Öl verschmiert sind. Das hat Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) heute Mittag bei einem Ortstermin mitgeteilt. "Die Situation ist ernst. Es ist Öl im Wasser. Es ist zu viel Öl im Wasser. Die Einsatzkräfte arbeiten hart und engagiert. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar", sagte er.

THW und Ölbekämpfungsschiffe vor Ort

Der Kanal ist laut Polizei noch immer für die Schifffahrt gesperrt. Nach Auswertungen von Luftaufnahmen gehe man jetzt ungefähr von einer Menge von zwölf Tonnen verunreinigtem Wasser aus, sagte der Sprecher des Havariekommandos, Benedikt Spangardt. Auf dem NOK seien seit der Nacht drei Ölbekämpfungsschiffe im Einsatz: die "Neuwerk", die "Scharhörn" und die "Knechtsand", sagte er. "Wir haben schon sehr viel Öl aufgenommen. Und am Ufer sind zahlreiche Helferinnen und Helfer, insbesondere des Technischen Hilfswerks im Einsatz, die da das angeschwemmte Öl aufnehmen."

Schleusen noch bis Freitag dicht?

Vor den Schleusen stauen sich seit Mittwoch die Schiffe. Laut Havariekommando warten vor den Schleusen Brunsbüttel 23 Schiffe, vor den Schleusen Kiel 21 und im Kanal sechs Schiffe auf eine möglichst baldige Weiterfahrt. Die Schiffslenkung des NOK informiert alle Reedereien und die Kapitäne über den aktuellen Stand. Er gehe davon aus, dass die Schleusen nicht vor Freitagnachmittag freigegeben werden, sagte Benedikt Spangardt.

100 Ehrenamtliche tragen verunreinigtes Erdreich ab

Auch an Land gehen die Arbeiten weiter. Dort sind gut 100 ehrenamtliche Mitglieder von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) dabei, das verunreinigte Erdreich abzutragen.

Zeitweise erhöhte Explosionsgefahr

Am Mittwoch war ein kilometerlanger Ölteppich bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) entdeckt worden. Um zu vermeiden, dass sich der Ölfilm weiter ausbreitet, habe die Verkehrszentrale NOK am Mittwochmorgen die Sperrung der Schleusen veranlasst, so das Havariekommando. Eine solche Situation ist demnach nicht ungefährlich: Rohöl ist sehr flüchtig und gast schnell aus. Dadurch gab es zeitweise eine erhöhte Explosionsgefahr in unmittelbarer Umgebung des Lecks, wie Messungen durch das Havariekommando ergaben.

Einsatzkräfte entdecken Leck an einer Pipeline

Am Mittwochnachmittag entdeckten Einsatzkräfte einen Schaden an einer Rohöl-Pipeline an Land. Der Ölfluss konnte gestoppt werden. Um das Leck vollständig abzudichten, muss das ölgetränkte Erdreich noch abgetragen werden.

