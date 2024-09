Stand: 19.09.2024 11:30 Uhr Glückstadt: Polizei stoppt mehrere Radfahrer an Bahnübergang

Die Polizei hat den Bahnübergang Kremper Straße in Glückstadt (Kreis Steinburg) verstärkt überwacht. Dort hatten Fahrradfahrer demnach in der Vergangenheit trotz des bereits blinkenden Rotlichtes immer wieder die Gleise überquert. Innerhalb von sechs Stunden wurden laut Polizei insgesamt neun Personen dabei erwischt, wie sie trotz Rotlicht und kurz bevor sich die Schranken senkten, den Bahnübergang noch überquerten. Sie müssen jetzt mit einem Bußgeldbescheid in Höhe von 350 Euro rechnen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es lebensgefährlich sein kann, wenn man an einem Bahnübergang das blinkende Rotlicht missachtet und nicht wartet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg