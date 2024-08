Stand: 02.08.2024 15:48 Uhr Glücksburg: OstseeMan-Triathlon startet am Wochenende

In Glücksburg im Kreis Schleswig-Flensburg werden am Wochenende 1.800 Sportlerinnen und Sportler beim OstseeMan-Triathlon gegeneinander antreten - erstmals auch in der Mitteldistanz. In der Langdistanz müssen die Athletinnen und Athleten laut Veranstalter Sven Christensen 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon laufen. Die Wassertemperatur in der Ostsee beträgt 20 Grad und liegt somit im guten Bereich für den Wettbewerb, so Christensen.

