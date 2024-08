Stand: 14.08.2024 13:21 Uhr Gewitter und Regenfälle sorgen für Feuerwehreinsätze

Mehrere Gewitter im Kreis Pinneberg beschäftigen aktuell die Rettungskräfte. Bis zum Mittag gab es laut Kreisfeuerwehrverband rund 25 eher kleinere Einsätzen. Demnach wurden stellenweise Straßen überschwemmt. Das Wasser ist auch in einige Keller in Schenefeld und in eine Lagerhalle in Elmshorn geflossen. Bislang wurde niemand verletzt. Auf der A7 kam es laut Autobahnpolizei zu drei wetterbedingten Unfällen mit leicht verletzten Personen. Bei Henstedt-Ulzburg und Großenaspe (alle Kreis Segeberg) kam es daraufhin zu Verkehrsbehinderungen

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.08.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Extremwetter