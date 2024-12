Stand: 20.12.2024 09:21 Uhr Geschäfte in Küstenorten von SH auch sonntags geöffnet

Viele Geschäfte in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg), in den Küstenorten der Lübecker Bucht oder in Bosau und Eutin (Kreis Ostholstein) öffnen ab dieser Woche auch wieder sonntags. Hintergrund ist die Bäderregelung, die über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel gilt. "Mittlerweile ist es so, dass Schleswig-Holstein bei den Touristen nicht nur im Sommer sehr beliebt ist, sondern auch gerade zur Weihnachtszeit ein wirklich touristisches Ziel geworden ist", erklärt Mareike Petersen vom Handelsverband Nord. Die Sonntagsöffnungen gelten an den kommenden drei Wochenenden zwischen 11 und 19 Uhr für Supermärkte, Drogerien sowie Souvenir- und Bekleidungsgeschäfte. Ab Mitte März gilt die Bäderregelung dann wieder regulär bis Ende Oktober.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein