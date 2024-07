Stand: 07.07.2024 12:19 Uhr Geschäfte im Handwerk in Schleswig-Holstein stagnieren teilweise

Die gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland wirkt sich auch auf das Handwerk in Schleswig-Holstein aus - je nach Branche jedoch sehr unterschiedlich. Während zum Beispiel Heizungs- und Sanitärbetriebe überwiegend gut zu tun haben, weil vermehrt Eigenheimbesitzer ihre alten Ölheizungen modernisieren und zum Beispiel Wärmepumpen installieren lassen, fehlen vielen Bauunternehmen wegen nach wie vor hoher Materialkosten die Aufträge. Zu den größten Problemen des Handwerks im Norden zählt zudem weiterhin der Fachkräftemangel. Konkrete Zahlen zur Stimmungslage im schleswig-holsteinischen Handwerk will die Industrie- und Handelskammer in der kommenden Woche vorstellen.

Weitere Informationen Umsätze der Baubranche in SH gesunken Den größten Rückgang gibt es laut dem Statistikamt Nord beim Wohnungsbau. mehr

Archiv 3 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.07.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Konjunktur Handwerk