Geomar untersucht Einfluss von Kunstlicht auf Meeresalgen

Zum ersten Mal erforscht das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (Geomar) in Kiel, welchen Einfluss nächtliches Kunstlicht auf Meeresalgen hat. Die Forschungen werden parallel auch in anderen Ländern wie Finnland, Japan, Spanien und Malaysia durchgeführt. Laut Geomar werden verschiedene Algenarten im Labor teilweise dem natürlichen Wechsel von Tag und Nacht und teilweise nächtlichem Kunstlicht ausgesetzt. Denkbar wäre laut Projektleiter Mark Lenz, dass das Fehlen von Dunkelheit in der Nacht zu geringeren Photosyntheseleistungen führen könnte.

