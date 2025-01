Stand: 31.01.2025 09:23 Uhr Gemeindevertretung Selent stimmt gegen neuen Abfallwirtschaftshof

Die Gemeindevertretung Selent (Kreis Plön) hat sich am Donnerstagabend gegen die Ansiedlung eines neuen Abfallwirtschaftshofes entschieden. Laut Bürgermeisterin Sabine Tenambergen (Freie Wähler Selent) stimmten nur vier der 13 Stimmberechtigten dafür, das Gelände an das Unternehmen des Kreises Plön zu verkaufen. Monatelang hatte eine Bürgerinitiative gegen den Bau des Abfallwirtschaftshofes protestiert. Aufgabe sei es nun, einen anderen Ankerbetrieb für das Gewerbegebiet zu finden, so Tenambergen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön