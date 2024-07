Stand: 04.07.2024 11:07 Uhr Geldsegen für Kirchengemeinden

Die Kirchengemeinde Pellworm (Kreis Nordfriesland) bekommt eine halbe Million Euro vom Bund. Mit dem Geld will die Gemeinde ihr Anton-Heimreich-Haus sanieren. Das teilen die Bundestagsabgeordneten Astrid Damerow (CDU) und Denise Loop (Grüne) mit. Das sogenannte Antonhuus soll nach der Sanierung wieder als Pastorat, Gemeindehaus und Sekretariat genutzt werden. Das Geld kommt aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes. Aus diesem Topf gibt es auch rund 550.000 Euro für die Kirchengemeinde St. Nikolai in Flensburg, wie Schleswig-Flensburgs Wahlkreisabgeordneter Robert Habeck (Grüne) mitteilt - dort steht mit der Sanierung des Mittelschiffes der Kirche der nächste Bauabschnitt an.

