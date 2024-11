Stand: 07.11.2024 16:42 Uhr Gegen Einsamkeit: Präventive Hausbesuche bei älteren Menschen?

Aktuell leben im Kreis Pinneberg etwa 54.000 Menschen, die älter als 70 Jahre alt sind. Bis 2030 wird die Zahl auf über 80.000 ansteigen, sagt der Vorsitzende des Kreis-Sozialausschuss Pinneberg Hans-Peter Stahl (SPD). Seine Sorge: Viele von diesen älteren Menschen werden von Isolation und Vereinsamung betroffen sein. Im Sozialausschuss wird deshalb am Donnerstagabend darüber abgestimmt, ob es im Kreis Pinneberg ein Modellprojekt geben soll, das Seniorinnen und Senioren mit präventiven Hausbesuchen vor Vereinsamung bewahren soll. Wenn sich der Ausschuss für den Antrag entscheidet, rechnet Stahl damit, dass das Modellprojekt in der ersten Jahreshälfte 2025 an den Start geht.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg