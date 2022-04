Gefahr Wohnungslosigkeit: Diakonie fordert höhere Grundsicherung Stand: 13.04.2022 13:33 Uhr Mit Sorge blickt die Diakonie auf die steigenden Lebenshaltungskosten - denn die werden wohl dazu führen, dass noch mehr Menschen als vor der Corona-Pandemie ohne eigenes Dach über dem Kopf bleiben werden.

Die Zahl der Wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen wird laut Diakonie wahrscheinlich steigen. Nach eigenen Angaben haben 2021 gut 7.800 Menschen ohne eigenes Zuhause die Angebote der diakonischen Wohnungslosenhilfe in Anspruch genommen, etwa 800 mehr als 2020 und fast genauso viele wie 2019. Insgesamt geht die Diakonie davon aus, dass die Dunkelziffer wesentlich höher liegt. Die noch andauernde Pandemie und die steigenden Preise werden demnach dafür sorgen, dass in Zukunft immer mehr Schleswig-Holsteiner wohnungslos werden.

Kurzarbeit, Jobverlust, Zwangsräumung

Vor allem in den größeren Städten gibt es mehr Menschen ohne eigene Wohnung, Brennpunkte bleiben laut Diakonie Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster. Allein in der Landeshauptstadt stieg die Zahl laut Stadt.Mission.Mensch um 500 im Vergleich zum Vorjahr. Betroffen sind aber auch ländliche Gebiete, etwa an der Westküste und am Hamburger Rand. Nach eigenen Angaben bemerken die Einrichtungen der Diakonie überall im Land, dass zunehmend von einer Zwangsräumung Betroffene bei den Beratungen Hilfe suchen. Vorausgegangen war häufig monatelange Kurzarbeit oder ein Jobverlust. Hinzu kämen in immer mehr Fällen ernsthafte psychische Erkrankungen dazu.

Diakonie-Vorstand: Hartz-IV-Regelsatz muss angehoben werden

Diakonie-Vorstand und Landespastor Heiko Naß beobachtet vor allem die steigenden Lebenshaltungskosten mit Sorge. "Seit Jahren schon beklagen wir die Situation der Betroffenen und eine Besserung ist nicht in Sicht", kritisiert er. Die Menschen müssten die höher werdenden Miet- und Energiekosten mit Hilfe ihrer Grundsicherung kompensieren - und das klappe dann irgendwann nicht mehr, sagt Naß. Er fordert, dass der Harz-IV-Regelsatz angehoben und die Empfänger dauerhaft bei den Gas- und Stromkosten entlastet werden. Es gelte, Wohnungslosigkeit zu verhindern, sagt Naß - denn ist das Zuhause erstmal weg, ist der Preis für die Betroffenen, aber auch für den Staat umso höher.

Im Einsatz für Hilfsbedürftige

Die Diakonie engagiert sich in Schleswig-Holstein neben anderen Institutionen für Menschen, die ihren Wohnsitz verloren haben. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Kommunen hatte die kirchliche Organisation auch im vergangenen Winter wieder ein zusätzliches Angebot für Hilfsbedürftige bereitgestellt - etwa beheizte Notschlafstellen, Zugang zu sanitären Einrichtungen, warmes Essen und winterfeste Kleidung.

