Stand: 31.05.2024 16:25 Uhr Norderstedt: Häuser wegen defekter Gasleitung evakuiert

In Norderstedt ist eine Hauptgasleitung defekt, seit etwa 12 Uhr am Freitag strömt Gas mit Hochdruck aus, so die Leitstelle. Im Umkreis von zehn Metern bestehe Lebensgefahr, alle Häuser im Umkreis von 50 Metern sind evakuiert worden. Laut Sprecher betrifft das 20 Personen, sie werden jetzt vom Deutschen Roten Kreuz betreut. Der Einsatz dauere noch bis mindestens 22.30 Uhr. Aus technischen Gründen könne eine Hauptleitung nicht einfach so abgestellt werden. Rund 30 Feuerwehrleute sind vor Ort und auch ein Spezialtrupp der Gasversorger ist auf dem Weg. Ein Sprecher vermutet, dass das Leck in der Gasleitung auf der Straße im Rahmen einer bestehenden Baustelle entstanden ist.

