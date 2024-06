Stand: 03.06.2024 14:12 Uhr Geesthacht: Sicherheitsdienst an Schule im Einsatz

Vier Tage nach der Messerattacke an einer Schule in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat am Montag wieder der Unterricht begonnen. Die Schule stellt für zwei Wochen einen Sicherheitsdienst zur Verfügung. Außerdem sind Seelsorger für Gespräche ansprechbar. Von der Polizei seien keine weiteren Maßnahmen geplant, heißt es auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Am Donnerstagmittag hatte ein 13 Jahre alter Schüler einem Zwölfjährigen an einer Bushaltestelle im Streit mit einem Messer in den Rücken gestochen. Der Junge kam schwer verletzt ins Krankenhaus, schwebt aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.06.2024 | 09:00 Uhr