Geesthacht: Mann nach Angriff auf Eltern in Psychiatrie eingeliefert

Stand: 20.03.2024 16:17 Uhr

Der Mann, der am Dienstagabend für einen Großeinsatz der Polizei in Geesthacht gesorgt hat, ist laut Polizei in eine Psychiatrie gebracht worden. Er hatte seine Eltern angegriffen.