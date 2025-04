Stand: 07.04.2025 14:56 Uhr Gastro-Betriebe schreiben Brandbrief gegen DEHOGA-Tarifvertrag

Nachdem die Landesregierung von Schleswig-Holstein erklärt hat, den Lohn- und Gehaltstarifvertrag für das Hotel- und Gaststättengewere allgemeinverbindlich zu machen, gibt es jetzt Gegenwind. Mehrere kleinere und mittlere Betriebe haben sich mit einem Brandbrief an das Wirtschaftsministerium in Kiel gewandt. NDR Schleswig-Holstein liegt der Brief vor. Darin fordern sie, dass die Allgemeinverbindlichkeit aufgehoben wird, weil der ausgehandelte Tarifvertrag des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) für einige zu teuer sind. Demnach sei der Lohnanstieg für einige Betriebe mit 17 Prozent zu teuer. Der Tarifvertrag sieht mindestens 14,97 Euro pro Stunde vor. Weil jedoch viele Minijobber oder Werksstudenten in den betroffenen Betrieben arbeiten, wollen diese weiter den Mindestlohn von aktuell 12,82 Euro zahlen.

