Stand: 13.07.2024 17:18 Uhr Garding: Zug erfasst Auto auf Bahnübergang

An einem Bahnübergang in Garding im Kreis Nordfriesland ist am Sonnabendnachmittag ein Auto von einem Zug erfasst worden. Laut Bundespolizei fuhr der 52 Jahre alte Fahrer des Wagens gegen 14 Uhr auf den Bahnübergang am Langerackweg. Der Lokführer musste trotz mehrerer Hupsignale eine Vollbremsung einleiten, kollidierte aber trotzdem mit dem Auto. Der Fahrer des Wagens erlitt einen Schock, die 45 Zuggäste blieben laut Polizei unverletzt. Der Zug konnte später seine Reise fortsetzen. Der Bahnabschnitt zwischen Tönning und St. Peter-Ording bliebt insgesamt zwei Stunden lang gesperrt.

