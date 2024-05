Stand: 08.05.2024 17:17 Uhr Fußball-Regionalliga Nord: Finale der Frauen im Landespokal

Am Mittwochabend geht es in Schleswig-Holstein um den Landespokal im Frauenfußball. Das Finale zwischen dem SV Henstedt-Ulzburg und dem Kieler MTV beginnt in Büdelsdorf (Kreis Rendsbrg-Eckernförde) um 19 Uhr. Henstedt Ulzburg ist als Regionalliga-Spitzenreiter der klare Favorit. Außerdem geht es gleich für drei Vereine aus Schleswig-Holstein um Regionalliga-Punkte: Weiche Flensburg erwartet den Bremer SV, Phönix Lübeck die zweite Mannschaft des HSV 2 und Havelse trifft auf Kilia Kiel.

Archiv 4 Min Nachrichten 19:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2024 | 15:30 Uhr